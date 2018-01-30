Кенгуру на лету сбил велосипедистку и ускакал

Видео: News.com.au

В австралийском штате Квинсленд кенгуру прыгнул на едущую по дороге велосипедистку. Об этом сообщает издание News.com.au.

Инцидент сняла на видео знакомая пострадавшей. Животное неожиданно выскочило с обочины, когда женщина проезжала мимо, столкнулось с велосипедисткой, после чего ускакало на другую сторону дороги, где находились другие кенгуру.

Женщина упала на асфальт и получила легкие травмы. В больнице ей наложили швы на поврежденное при падении колено. Кроме того, из-за травмы плеча, полученной в результате столкновения с кенгуру, она вынуждена носить перевязь на правой руке.

В 2017 году сообщалось, что жителю Австралии удалось запечатлеть на видео, как кенгуру перепрыгнул через велосипедиста. Мужчина успел пригнуться, но не остановился и продолжил движение.

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