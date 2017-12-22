Дерущиеся кенгуру разбежались после угрозы пожаловаться их родителям

Австралиец застал двух кенгуру за дракой и пригрозил рассказать о стычке их родителям. Видео с произошедшим было опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

В ролике мужчина за кадром сначала думает о том, что животные решили обняться, но затем понимает, что перед ним происходит драка. Сначала он шутливо озвучивает мысли кенгуру, которые якобы дерутся за девушку.

Затем он решает остановить драку, подходит к животным поближе и начинает кричать, что знает родителей задир и обязательно расскажет им о случившимся. Кенгуру сначала смотрят в кадр, а затем разбегаются.

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