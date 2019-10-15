У программы «Время» на Первом канале сменился ведущий

Заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов вечером 14 октября снова стал ведущим информационной программы «Время». Выпуск опубликован на сайте телеканала.

В самом начале передачи Клейменов обратился к зрителям с предложением объяснить, из-за чего вернулся в эфир: «Вы, конечно, имеете полное право спросить: почему опять? Что случилось? Или может что-то случится в ближайшем будущем?»

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После этого ведущий не стал называть точную причину, а предложил услышать его версию. «Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому, вот, пришлось вернуться», — отметил Клейменов.

По его словам, была небольшая надежда, что мир «справится и без нас с вами». «Увы», — заключил ведущий. После его обращения показали анонсы репортажей программы.

Клейменов — заместитель генерального директора Первого канала Константина Эрнста, начальник дирекции информационных программ, член совета директоров телеканала.

Клейменов был ведущим «Времени» с 1998 по 2004 год. Он вернулся в программу в феврале 2018 года, после 14-летнего перерыва. В мае 2018 года он прощался со зрителями, однако в октябре вновь появился в эфире и вел передачу до конца года.

В настоящее время программу «Время» регулярно ведут Виталий Елисеев и Екатерина Андреева, при этом у большинства телезрителей передача ассоциируется именно с Андреевой.

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