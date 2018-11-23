Ведущий программы «Время» рассказал о свободе слова на Первом канале

Заместитель гендиректора Первого канала и ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов рассказал о свободе слова на телевидении. Об этом он сообщил в интервью изданию «Кинорепортер».

По словам Клейменова, ему разрешено говорить в собственной программе практически все, что он посчитает нужным. Однако в отдельных ситуациях журналисту приходится заранее предупреждать руководство о том, что будет сказано в эфире.

«Ну, конечно же, мы ни у кого не спрашиваем разрешения озвучивать свое мнение. За все время моего ведения, включая весенний цикл эфиров, ни разу не столкнулись с тем, чтобы позвонил "желтый телефон" и нам сказали: "Что-то, знаете ли, вы переборщили!"»,— отметил Клейменов. Он также добавил, что иногда обсуждает «общие моменты» с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, если речь идет о материале «на грани фола».

Материалы по теме «Знали бы люди, что их просто используют» На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже

Клейменов вспомнил про недавний эфир, в ходе которого он с издевкой ответил на матерную тираду отца футболиста Павла Мамаева. Журналист заглушил некоторые слова, чтобы у зрителей создавалось впечатление, будто ведущий тоже матерится.

«Это была провокация, которая точно сработала! Кто владеет умением расшифровывать текст по артикуляции, знает точно, что мата не было. Но это был ответ, под которым я и сейчас подпишусь, даже после всей той шумихи, которая поднялась, и которую мы ожидали, включая даже самые резкие оценки», — рассказал телеведущий.

Ранее Клейменов в эфире Первого канала неожиданно поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под следствием по делу «Седьмой студии». Телеведущий заявил, что судьба художника в России драматична.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!