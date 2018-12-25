Екатерина Андреева раскритиковала телевидение

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своим отношением к российскому телевидению, увлечением историческими артефактами и детскими воспоминаниями. Об этом она рассказала в интервью «Русской службе Би-би-си», опубликованном во вторник, 25 декабря.

По словам Андреевой, она не смотрит телевизор. «Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — пояснила она, подчеркнув, что отрицает наличие подобной агрессии в новостной повестке Первого канала.

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Также ведущая рассказала, что хранит у себя дома вещи различных исторических личностей: у нее есть веер французской королевы Марии-Антуанетты, а также вилка и личный семитомник речей советского вождя Иосифа Сталина. Андреева отметила, что такие артефакты служат для нее предметом изучения, в том числе она может «настраиваться на вибрации» их хозяев.

Кроме того, телеведущая заметила, что в детстве мечтала стать космонавтом или силовиком, потому что ей нравилось наводить порядок. «Я надевала резиновые сапожки, брала пластмассовое ружье, шапку типа шерифа, дедушкины награды нацепляла на себя и ходила, патрулировала поселок дачный», — вспомнила она, добавив, что некоторое время училась на юридическом факультете.

В мае стало известно о том, что Андреева вернется в эфир в качестве ведущей выпусков новостей в европейской части России после того, как в феврале сообщалось, что ее место в вечернем прайм-тайме занял заместитель гендиректора канала Кирилл Клейменов.

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