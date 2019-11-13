Программу Малахова о погибшем в перестрелке российском мэре сняли с эфира

Канал «Россия 1» отказался от записи программы «Прямой эфир», посвященной убийству бывшего мэра города Киселевска и проблемам с экологией в этом регионе. Об этом со ссылкой на участников выпуска сообщает издание «Сибирь. Реалии».

Отмечается, что передача была анонсирована 12 ноября, а затем перенесена на 14 ноября. Однако жителям города, которые должны были участвовать в съемках, сообщили об отмене съемок. По их словам, это произошло после визита съемочной группы канала в город.

По словам жительницы Киселевска Наталии Зубковой, журналисты провели два дня в городе, общаясь с людьми и собрали у пятерых паспортные данные для покупки билетов в Москву на съемки. Однако, по словам Зубковой, вскоре ей позвонила сотрудница канала, которая посоветовала ей «распаковать чемоданы».

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В пресс-службе «России 1» телеканалу «Дождь» заявили, что выпуск программы Малахова об экологической обстановке в Киселевске не планировался вовсе.

Бывшего мэра Киселевска Лаврентьева убили в ночь на 1 ноября. Неизвестные напали на него во дворе его дома, бывшему чиновнику удалось перед смертью застрелить одного из преступников. Лаврентьев занимал свой пост 16 лет и оставил его по собственному желанию в конце 2018 года.

Жители Киселевска Кемеровской области неоднократно заявляли о том, что страдают от произвола угольного бизнеса. По их словам, жить в городе стало невозможно из-за тяжелой экологической ситуации и постоянных подземных пожаров. Летом местные жители призвали сжигать технику крупных угольных компаний. Тогда же ряд местных жителей попросили канадское правительство предоставить им статус беженцев.

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