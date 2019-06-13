Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом. Об этом пишет газета «Новости Киселевска».

По словам местных жителей, огонь возникает возле угольных разрезов, находящихся за городом и в черте города. «Похоже, если мы не сгорим, то задохнемся точно. У нас уголь горит под землей, а до ближайшего дома не больше 25 метров», — сказал горожанин Виталий Шестаков, дом которого находится рядом с угольным разрезом.

В сентябре 2018 года супругу и ребенка Шестакова госпитализировали с острым отравлением угарным газом. Их спасло то, что женщина вовремя проснулась и смогла сориентироваться, несмотря на плохое самочувствие.

Материалы по теме Бескомпромиссный Шиес В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие

Сам Шестаков накануне, 12 июня, получил ожог ступни: проводил для журналистов экскурсию и во время обхода провалился под землю. Медики назначили пострадавшему лечение. Сейчас в этой ситуации разбираются следователи.

Главный редактор издания Наталия Зубкова отметила, что Шестаков обжегся на территории, которая не была огорожена и на которой не было предостерегающих табличек. «Дым здесь специфический, что-то среднее между горелым пластиком и запахом топящихся печей. Мне 25 минут хватило, чтобы заработать головную боль и тошноту на сутки (…) В некоторых местах невозможно поднести руку к земле — обжигает», — добавила она.

Местные жители рассказали, что еще во времена СССР в Киселевске выкопали яму для вскрытия пород. В конце 1980-х копать перестали и засыпали отверстие землей. Примерно в 2010 году люди стали ощущать неприятный запах, но специалисты, делавшие анализ воздуха, ничего вредного не нашли. Спустя несколько лет запах усилился, и подземные пожары стало видно невооруженным глазом.

10 июня сообщалось, что жители Киселевска записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в Кузбассе. Глава региона Сергей Цивилев пообещал встретиться с людьми и оказать им помощь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



