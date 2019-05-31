Чиновник выпил воду с червями ради спокойствия россиян

Видео: t.me/huepub

Заместитель мэра города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Hue.

На кадрах видно, как чиновник берет в руки стакан с водой, в которой плавают черви, и полностью выпивает жидкость. Тем не менее поступок Шишкина жителей не впечатлил, и они в очередной раз призвали его провести дезинфекцию.

Как пишет издание «Новости Киселевска», несколько недель назад в водопроводной воде в поселке Карагайлинский завелись черви. В начале мая местные жители пожаловались в администрацию и насосно-фильтровальную станцию, однако ситуация не изменилась. Теперь в поселке ждут визита прокуратуры, Роспотребнадзора и регионального департамента ЖКХ.

Ранее 22 мая сообщалось, что вологодские чиновники проверили работу местной организации на предмет неубранного снега и не обнаружили «снежных валов». Местную администрацию даже не смутил тот факт, что жалоба на завалы на автобусной остановке поступила еще в марте.

В феврале сотрудники саратовского управления Россельхознадзора вынесли приговор санкционному сыру и сожгли его. Всего было ликвидировано 12,6 килограмма продукта.

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