Кузбасские партизаны призвали сжигать технику угольных компаний

В Кемеровской области появились листовки, призывающие местных жителей к силовому противостоянию с угольным бизнесом. Как заявляют их авторы, назвавшие себя Кузнецкими партизанами, терпеть произвол угольщиков больше невозможно, пишет региональный ресурс «Открытый город».

При этом региональный источник «Ленты.ру» отмечает, что правоохранительные органы Кемеровской области пока никак не прокомментировали появление листовок. Молчат и сами угольщики. Игнорирует ситуацию и кузбасский губернатор Сергей Цивилев. «Его, как будто не интересует, что в области могут начаться общественные волнения, а сотни миллионов рублей экологических штрафов не попадают в местный бюджет», — отметил он.

По словам собеседника «Ленты.ру», причиной крайнего недовольства местного населения деятельностью угольных разрезов, фабрик и шахт стал ряд экологических эксцессов последнего времени. Например, этой зимой в кузбасских городах Киселевск, Прокопьевск и Новокузнецк ложился черный снег. Минувшей весной разрез Кийзасский, принадлежащий арестованному экс-министру Абызову, устроил оползень, перекрывший почти на километр реку рядом с городом Мыски.

Самый показательный казус — компания «Топпром», которая уже несколько лет отказывается нести ответственность за отравление сельскохозяйственных угодий мышьяком и другие преступления.

Отравление сельхозземель и протекающей по ним речки соединениями мышьяка в Новокузнецком районе Кемеровской области было доказано природоохранной прокуратурой и судом еще в 2017 году. «Было установлено, что на территории новокузнецкого муниципального района данное предприятие разместило отходы углеобогащения, которые содержали в том числе и мышьяк», — заявила старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич. Ядовитые отвалы принадлежали углеобогатительной фабрике «Щедрухинская», входящей в холдинг «Топпром». Единоличный владелец компании бизнесмен Николай Королев решил не платить назначенный штраф в 167 миллионов рублей. Фабрика была обанкрочена и перерегистрирована под другим названием. Вместо ЗАО «ЦОФ Щедрухинская» стала АО «Землеустроитель» и отказалась признавать долги предшествующего юрлица.

В 2015 году «Топпром» был обвинен ФНС в неуплате налогов. Сумма доначислений и штрафов составила более 600 миллионов рублей. Как выяснили налоговики, предприятия холдинга использовали схему принятия к учету необоснованных расходов и вычетов по НДС. Они искусственно завышали цены, перепродавая уголь по цепочке друг другу через специально созданные фирмы-однодневки. Таким образом бизнесмен Королев лишал своих налогов местные муниципальные и районные бюджеты, не давая возможности городам и селам хоть как-то компенсировать вред, наносимый горными работами и углепереработкой.

Сейчас Кузбасский линейный отдел МВД расследует уголовное дело против Николая Королева и его «Топпрома». Иск против угольной компании подало компания «РЖД». Установлен факт, что «Топпром» отправлял по железной дороге угольный концентрат под видом угля, экономя таким образом на тарифе. Следователи выясняют, сколько лет продолжалось это мошенничество. Речь может идти о миллиардных убытках, нанесенных госкомпании.