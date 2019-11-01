Раскрыта личность погибшего в перестрелке с бывшим мэром Киселевска бандита

Следователи установили личность одного из нападавших, погибшего в перестрелке с бывшим мэром Киселевска Кемеровской области Сергеем Лаврентьевым. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает издание Baza.

Убитым оказался 45-летний Марат Гарипов, мастер спорта по вольной борьбе, в прошлом работавший спасателем. Сейчас на него зарегистрировано частное охранное предприятие.

Установить личность удалось по отпечаткам пальцев. В рюкзаке погибшего нашли веревку и обойму от пистолета. Кроме того, с собой у него были бинокль, рация, устройство для отпугивания собак и газовый баллончик.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на дом экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сложившего полномочия в 2018 году. После перестрелки преступники скрылись на пяти автомобилях. В розыске находятся минимум пять человек, в районе объявлен план «Перехват».

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