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Появилось видео с места перестрелки бывшего российского мэра с бандитами

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Следственный комитет распространил видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.

Оператор проследовал по участкам территории, на которых были обнаружены улики — гильзы, пятна крови.

Сообщается, что следователи рассматривают в качестве приоритетной версию о попытке разбойного нападения. Сейчас устанавливается личность второго погибшего, а также его предполагаемого сообщника, скрывшегося с места преступления.

Ранее в следственном управлении СК по Кузбассу рассказали, что Лаврентьев вышел из дома во двор с ружьем после того, как его супруга заметила на участке силуэты двух людей и свет фонарика. Прозвучали несколько выстрелов, после этого супруга обнаружила тела неизвестного мужчины и своего мужа.

Инцидент произошел в поселке Верх-Чумыш, пригороде Киселевска, 1 ноября. Сообщалось, что бывший градоначальник, руководивший Киселевском 16 лет, дал отпор бандитам, но сам получил смертельное ранение.

Лаврентьев оставил пост мэра по собственному желанию в ноябре 2018 года, через три месяца после очередного вступления в должность.

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Предыстория: Раскрыты подробности перестрелки бывшего мэра российского города с бандитами
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