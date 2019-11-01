Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб

Убит бывший мэр Киселевска (Кемеровская область) Сергей Лаврентьев. Об этом сообщает ТАСС.

На чиновника напали ночью в его собственном доме в пригороде. Лаврентьев до своей гибели сумел застрелить одного из нападавших — на месте преступления обнаружили два тела с огнестрельными ранениями. На месте ЧП работают следователи. В городе объявлен план «Перехват».

Лаврентьев руководил Киселевском 16 лет. Он оставил свой пост по собственному желанию в ноябре 2018 года, через три месяца после очередного вступления в должность.

Он в разное время был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, и знаками «Трудовая слава» I, II, III степеней. Удостоен звания почетного гражданина Киселевска.

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