Малахова раскритиковали за перепевку новогодней песни

Телеведущий Андрей Малахов перепел новогоднюю песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» и попал под шквал критики. Ролик с перепевкой, приуроченной к тематической передаче о праздничных эфирах, доступен в Instagram шоумена и канала «Россия».

В песне Малахов анонсирует вечернее шоу «Привет, Андрей!», где будут обсуждаться «голубые огоньки». Его исполнение сопровождалось изображениями звезд эстрады. Многие пользователи соцсети раскритиковали вокальные данные ведущего: «Пэвэц», — саркастически заметил один из них. «Бездарность», — отрезал другой.

Некоторые комментаторы также возмутились качеством телеэфиров с участием Малахова и однообразными героями. «Слишком много Малахова», — писали они. Некоторые называли происходящее на канале «жестью». «Каждую субботу одни и те же лица», — жаловались зрители «У всех жирные рожи...» — заметил один из них.

Ранее Малахов заявил, что оставит пост главного редактора журнала StarHit. Он уточнил, что с начала 2020 года печатный вариант журнала больше не будет издаваться.

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