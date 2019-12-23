Названы вызывающие наибольшее доверие россиян телеведущие

Больше всего доверие у населения России среди журналистов вызывают сотрудники федеральных каналов — телеведущие Владимир Познер, Александр Гордон и Аркадий Мамонтов. Об этом свидетельствует исследование компании Mediascope, его цитирует РИА Новости.

Из этой тройки наибольшее доверие вызывает 85-летний Познер. По этому показателю журналист занимает первое место с 58 процентами. К ведущему Первого канала 55-летнему Гордону и автору документальных фильмов 57-летнему Мамонтову уровень доверия аудитории оказался менее высоким.

Также в компании определили известность работников СМИ. В этом списке лидером стал Андрей Малахов — его знают 96 процентов опрошенных. Вторым стал Познер (89 процентов), а третьим — Владимир Соловьев, узнаваемость которого незначительно меньше, 84 процента. При этом ведущим «России 1» доверяют по 40 и 48 процентов соответственно.

По результатам опроса молодая аудитория больше доверяет интернет-персонам. В то же время аудитория старше 35 лет, наоборот, склонна более внимательно слушать работников телевидения.

В Mediascope определили, что жители Москвы и Московской области, Петербурга и Ленинградской области доверяют блогерам больше других россиян. При этом жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Якутии меньше остальных доверяют как выступающим по ТВ, так и интернет-знаменитостям.

С помощью опроса Mediascope также определил самые любимые передачи россиян. Топ возглавили «Мужское и Женское» и «Поле чудес».

Весной 2019 года «Левада-центр» проводил собственный опрос, призванный определить журналиста, вызывающего у россиян наибольшее доверие. Тогда большинство опрошенных отдали свой голос за ведущего Владимира Соловьева, а в пятерке лидеров оказались только ведущие федеральных телеканалов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!