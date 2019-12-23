Россияне назвали любимые телепередачи

Среди самых любимых россиянами телепередач оказались выходящие на Первом канале шоу «Мужское и Женское» и «Поле чудес». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи России. Его результаты публикует «Интерфакс».

В числе самых любимых россияне также назвали программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», Comedy Club на ТНТ и «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Кроме того, опрошенные выделили такие передачи, как «Новости», «Спорт» и «60 минут».

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У молодой аудитории (от 16 до 24 лет) самой любимой программой стало шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, на втором месте — «Орел и решка» на телеканале «Пятница!», на третьем — шоу Comedy Club. У зрителей 25-34 лет наиболее популярным оказался проект Comedy Club, за ним следует серия программ ведущего Игоря Прокопенко на РЕН ТВ и КВН на Первом канале. У тех, кому от 35 до 44 лет, самыми любимыми стали Comedy Club, КВН и Спорт.

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