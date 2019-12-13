Пользователи сети поделились постыдными запросами в интернете

Пользователи Reddit рассказали о поисковых интернет-запросах, из-за которых они чувствовали стыд. За один день тред набрал более 14 тысяч комментариев и 46 тысяч лайков. Автор оригинального поста уточнил, что имеет в виду сочетания слов, никак не связанные с порно.

Комментатор под ником sautros поделился, что считает самым постыдным в своей жизни запрос «является ли птица млекопитающим?» По его словам, хуже всего в этом то, что он учится на зоолога, и запрос родился в процессе подготовки одного из учебных заданий. Юзер thelamppost признался, что гуглит имена своих бывших. Пользовательница lionheart07 созналась, что однажды спросила поисковик: «Почему я обмочилась? Не беременна и не пожилая». Rhinofeet заявил, что не знал значения слова полдень.

Trolldoll420 поведал, что нашел среди поисковых запросов своих родителей уточнение «Кто такой Джастин Бибер?» Юзер Smiedro написал, что в его истории поиска много случайных вещей: «Сколько весят кости», «Какова площадь поверхности Луны», «Сколько крови у человека», «Сколько лапши для спагетти», «Можно ли жить на лимонаде и арахисе?». Thechido370 рассказал, что самый стыдный его запрос — «фамилия Обамы». Еще один юзер уточнял, как зовут Боно.

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Немало комментаторов признавались, что гуглили, почему не работает поисковик Google. l_am_very_sMaRt заявил, что ему до сих пор нужна инструкция в сети, чтобы завязать галстук. «Симптомы ВПЧ. Я девственница», — разоткровенничалась Yeet_master42069. Другой пользователь рассказал, что искал в интернете инструкцию по применению губки для мытья посуды.

Комментатор MagiPan рассказал, что тренируется в рисовании, поэтому в последнее время гуглит изображения детей. «Ребенок улыбается, ребенок злой, злой ребенок, удивленный ребенок, милый ребенок, милый ребенок улыбается, уродливый ребенок, ребенок в шляпе, ребенок в корзине, детские глаза, бездомные дети, дети третьего мира», — пересказал он историю поиска. По его словам, он никому не дает свой телефон, чтобы избежать неловких ситуаций и объяснений.

Ранее посетители Reddit поделились ненужными и странными историческими фактами, которые они помнят. Многие факты касались интимной жизни знаменитых личностей.

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