Девушка попросила совета у умершего отца и получила неожиданный ответ

Пользовательница Twitter с ником Rax King писала письма умершему отцу на его старую рабочую почту и получила ответ на одно из них. По словам девушки, неожиданное послание растрогало ее.

Rax King пояснила, что после смерти отца продолжала писать ему, когда сильно скучала или хотела получить совет. Девушка отправляла письма на рабочий адрес, поскольку, по ее словам, мужчина не имел личной электронной почты.

Пользовательница думала, что никто не читает ее послания, однако, когда она в очередной раз попросила у отца совета, ей пришел ответ от его бывшего коллеги. Он заверил ее, что не читал письма, поскольку считал их содержание личным, однако понял, что девушка сильно скучает по отцу.

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Он поддержал Rax King, написав, что отец любил ее «больше, чем кого-либо». «Наблюдая за тем, как вы с ним подшучиваете друг над другом и ругаетесь, я понимал, что вы сделаны из одного теста», — вспомнил он. Автор письма заметил, что «не у всех могут быть такие отношения с отцом».

Девушка призналась, что после получения письма плакала в туалете на работе. Другие юзеры поддержали ее и поделились похожими историями. «Мой отец умер в октябре и так же, как и ты, я отправлял ему сообщения на телефон каждый день. Интересовался, как у него дела, спрашивал, как поживает его любимая футбольная команда. Я знаю, что он не ответит, но сам процесс доставляет мне немного радости», — рассказал пользователь Glenmeskell.

Юзер Andrea6Mitchell написала, что пост навел ее на мысль написать умершей матери. «Я потеряла все сообщения мамы, когда она умерла. Никогда не думала о том, чтобы послать ей сообщение на старый аккаунт, но теперь намереваюсь это сделать», — написала она.

Ранее пользовательница Reddit с ником Ruthless0903 рассказала о том, как получила сообщение с номера, принадлежавшего ее мертвому брату. Оказалось, что новый владелец номера столкнулся с похожей ситуацией, поскольку его кузина находится при смерти.

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