Ответ участника «Своей игры» растрогал лечащегося от рака ведущего

Ведущий телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекса Требека (Alex Trebek) расчувствовался после ответа на вопрос со стороны одного из участников шоу Друва Гаура (Dhruv Gaur), заметил BuzzFeed.

В финальном раунде программы участников спросили, как назывался проект о бедности в Нью-Йорке. Игрокам было дано первое слово названия — «как», от них требовалось назвать еще три слова.

Ведущий спросил Гаура первым. «Мы любим вас, Алекс», — было написано на экране участника. Требек поблагодарил игрока и отметил, что тот потерял 1,9 тысячи долларов (121,7 тысячи рублей), при этом голос ведущего задрожал.

Гаур пояснил, что задумал написать такой ответ, потому что в день съемок узнал от самого Требека о том, что ему снова придется проходить лечение от рака. «Я рад, что у меня была возможность сказать то, что думали все», — поделился участник викторины.

Требек объявил о том, что ему придется начать второй курс химиотерапии в сентябре 2019 года.

Ведущий рассказал об обнаружении рака поджелудочной железы четвертой стадии в марте 2019 года. Весной и летом 2019 года он проходил первый курс химиотерапии, который оказался успешным. После этого врачи решили перейти на иммунотерапию. Она не дала желаемых результатов, поэтому врачи решили вернуться к химиотерапии.

Требек стал ведущим Jeopardy! в 1984 году. Как и в «Своей игре», участники викторины на скорость отвечают на вопросы, при этом задания оцениваются в определенную сумму в зависимости от сложности.

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