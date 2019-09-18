Ведущий «Cвоей игры» возобновил лечение от рака

Ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek) объявил о начале нового курса химиотерапии. Об этом он рассказал в эфире шоу Good Morning America.

Требек признался, что это решение связано с тем, что раковых клеток у него стало больше, чем было, когда у него обнаружили рак поджелудочной железы четвертой стадии.

При этом Требек намерен продолжать вести шоу. «Пока я могу выходить к зрителям, приветствовать их и участников и вести игру, я счастлив. Мне 79 лет, я прожил отличную жизнь, мысль о смерти меня не пугает», — говорит он.

Ведущий проходил первый курс химиотерапии весной и летом 2019 года. Он был успешным, и врачи решили перейти на иммунотерапию. Однако она не дала желаемых результатов, а состояние Требека ухудшилось.

Мужчина впервые объявил о своем диагнозе в марте 2019 года. Он рассказывал, что во время первого курса химиотерапии его мучили сильные боли. «Они длились с трех до 11. Я лежал на полу, не мог поверить в то, что происходит, и не понимал этого», — вспоминал он.

Требек стал ведущим Jeopardy! в 1984 году. Американская телевикторина является прототипом российской «Своей игры». Участники на скорость должны отвечать на вопросы, в зависимости от сложности задания оцениваются в определенную сумму.

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