Популярная блогерша умерла после двух лет борьбы с раком

Блогерша Дейзи Эллис (Daisy Ellis) умерла в Великобритании после того, как два года боролась с раком. Об этом пишет Northampton Chronicle.

Девушка скончалась в больнице в городе Ноттингем. С ней рядом были члены семьи и собака по кличке Долли. «Ей было 23 года. Она ушла из жизни очень мирно и наконец-то без боли», — написали в Instagram родные Эллис.

По словам родственников, за день до кончины они пришли к Эллис в больницу вместе с ее питомцем, чтобы отпраздновать первый день рождения собаки. Когда Долли увели, Эллис начала испытывать трудности с дыханием и сильно ослабела.

У Эллис обнаружили рабдомиосаркому четвертой стадии в августе 2017 года, когда она училась в университете. Рабдомиосаркома — опухоль, которая возникает в мягких тканях организма. Эллис рассказывала о ходе лечения на YouTube и в Instagram, где на нее подписаны больше 40 тысяч человек.

Ранее стало известно о том, что ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek) объявил о начале нового курса химиотерапии. Требек признался, что это решение связано с тем, что раковых клеток у него стало больше, чем было, когда у него обнаружили рак поджелудочной железы четвертой стадии.

Вся галерея ««Я постоянно думала, как бы не сломаться, не опустить руки»» Продолжить Фото: Алена Кочеткова 1 /12

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!