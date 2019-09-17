Легенда политической журналистики умерла от рака

Известная американская журналистка, политическая обозревательница ABC News Коки Робертс (Cokie Roberts) скончалась в возрасте 75 лет. Как сообщается на сайте канала, смерть была вызвана осложнениями от рака молочной железы.

Робертс, по признанию коллег, стала «истинным пионером в области журналистики». Они отмечают, что журналистка провела множество интервью, отличавшиеся глубоким анализом и вдумчивым подходом. Робертс получила три награды «Эмми» и была названа одной из величайших женщин в истории телевещания. Она была введена в Зал славы, а также получила звание «Живой легенды».

«Доброта, щедрость, острый ум и вдумчивый взгляд Коки на важные вопросы дня сделали ABC лучшим, а всех нас — лучшими журналистами», — заявил президент ABC News Джеймс Годстон (James Goldston).

Робертс вела передачу This Week, а также работала политическим комментатором и аналитиком. Она была сотрудником ABC News более трех десятилетий — с 1988 года. До этого она более 20 лет сотрудничала с такими СМИ как WNEW, KNBC-TV, CBS News и NP. Помимо этого журналистка написала восемь книг, в основном посвященных роли женщин в американской истории. Многие из них были названы бестселлерами New York Times.

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