Умер автор знаменитого снимка с человеком и танками на площади Тяньаньмэнь

Американский фотожурналист Чарли Коул (Charlie Cole), автор знаменитого снимка с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине, скончался на Бали в возрасте 64 лет, сообщает South China Morning Post.

Коул родился и вырос в Техасе, но в августе 1980 года переехал в Японию. Там он планировал работать фрилансером в регионе, который претерпевал экономические и политические изменения. Со временем он переехал из Токио в Джакарту, столицу Индонезии, а затем на Бали, где прожил последние 15 лет.

Фотография «Неизвестный бунтарь» была сделана в 1989 году во время волнений на площади Тяньаньмэнь. Коул запечатлел, как неизвестный человек вышел перед ведущим танком колонны и несколько минут не давал ему проехать. Снимок стал символом ненасильственной борьбы против коммунистической власти Китая.

Тогда журналист работал для журнала Newsweek. Несмотря на обыски, ему удалось сохранить негативы со снимками и отправить их изданию. В 1990 году он получил награду за лучшую фотографию на премии World Press Photo of the Year.

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