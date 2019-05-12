Глава российского фотоагентства умер во время съемки репортажа

Главный редактор петербургского агентства «Интерпресс» Александр Николаев умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает «Фонтанка».

Николаев вместе со своими коллегами работал на матче «Зенита» и «ЦСКА», прошедшего на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 12 мая. В какой-то момент фотографу стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть журналиста.

На сайте футбольного клуба «Зенит» отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Клуб также выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента.

Александр Николаев работал фотожурналистом в газетах «Моряк Балтики», «Смена» и «Час Пик». В 1997 году основал агентство «Интерпресс».

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