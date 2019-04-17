Умер корреспондент Первого канала Илья Костин. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Костину было 39 лет. По словам председателя Союза журналистов Северной Осетии Тимура Кусова, причиной смерти журналиста стало онкологическое заболевание.

Костин родился во Владикавказе. Он с отличием окончил факультет журналистики Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. С 2003 года работал на Первом канале. Журналист освещал военные конфликты в Чечне и Ираке, а также вел репортажи во время теракта на Дубровке и взрыва в московском метро в 2004 году.

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