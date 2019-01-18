Умер взятый с улицы и прославившийся российский ведущий

Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по нескольким телепередачам на канале 2х2. Об этом сообщается на сайте канала.

Мочалов, прославившийся под псевдонимом Виктор Владимирович, вел программы «Итоги интернета», «Новости анимации» и «Межгалактический огонек 2х2».

До работы на канале он был промоутером — раздавал на улице рекламные листовки чебуречной. Сотрудник 2х2 Дмитрий Охотников пригласил его на должность ведущего, случайно услышав его «дикторские» интонации. Позднее выяснилось, что Мочалов действительно длительное время был диктором на радио, но потерял работу.

Ведущий был лицом нескольких телепередач более двух лет. Для многих поклонников канала он стал его символом. «Точно знаем, что за это время он покорил ваши (и наши) черствые сердечки, а некоторые из вас даже делали селфи с ним, когда встречали на улице», — говорится в некрологе на сайте 2х2.

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