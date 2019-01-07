Умер писатель и ученый Николай Лисовой

На 73-м году жизни 7 января умер советский и российский философ и историк церкви, автор телевизионных фильмов Николай Лисовой. Об этом на своей странице в Facebook написал первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.

«Многие помнят Николая Николаевича по замечательным пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима. Во второй половине1990-х он вел на РТР ежедневную передачу "Православный календарь"», — написал Иванов и выразил соболезнования его родным и близким.

Отпевание пройдет 10 января в 11:00 в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Лисовой — кандидат философских наук, доктор исторических наук. Один из авторов «Православной энциклопедии».

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