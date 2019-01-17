Умер снявший взятие Рейхстага оператор

Фронтовой оператор Борис Соколов, записавший хронику водружения победного знамени на берлинский Рейхстаг, скончался 16 января на 99-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

В организации смерть Соколова назвали концом эпохи фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны.

Соколов работал военным хроникером в течение всей войны. Он стал свидетелем важных исторических событий: освобождения Варшавы, взятия Берлина, подписания Германией договора о капитуляции.

Оператор был обладателем множества орденов и других наград. За окончание войны на Забайкальском фронте он получил медаль «За победу над Японией». Его документальные записи тех дней стали частью фильма «Разгром Японии».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!