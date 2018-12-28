В Риме умер российский журналист

Умер корреспондент ТАСС Алексей Букалов, возглавлявший представительство агентства в Италии и Ватикане. Как сообщает ТАСС, он ушел из жизни в Риме на 79 году жизни.

Букалов был единственным российским журналистом, постоянно сопровождавшим Пап Римских в зарубежных поездках. Он оставался в папском пуле больше 20 лет.

Журналист написал книгу «С понтификами по белу свету», в которой рассказал об опыте общения с тремя главами Римско-католической церкви – Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.

Алексей Букалов начинал свою карьеру как дипломат, начал заниматься журналистикой в конце 1980-х годов. В 1991 году Букалов возглавил представительство ТАСС в Италии.