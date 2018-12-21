Умерла автор пьесы «Фантазии Фарятьева»

Автор пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова умерла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

По его словам, сценаристка и актриса тяжело болела последние годы. Она скончалась в возрасте 74 лет.

Алла Соколова родилась 2 февраля 1944 года во Владимирской области. Она работала в Театре имени Ленинского комсомола. Артистка известна как автор пьесы «Фантазии Фарятьева», которая была поставлена сразу в пяти театрах. Кроме того, она написала сценарии пьес «Кто этот Диззи Гиллеспи?», «Дом наполовину мой», «Эльдорадо», «Люди, звери и бананы», «Раньше» и «Бес счастья», а также фильмов «Нравятся ли вам сны?» и «Мой папа — идеалист».

В 1990 году актриса исполнила главную роль в фильме Светланы Проскуриной «Случайный вальс», за которую получила приз «Черная пантера» на международном кинофестивале в Марселе.

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