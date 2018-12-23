Умер фотограф Лев Бородулин

Советский спортивный фотограф Лев Бородулин скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте borodulincollection.

Ушел из жизни Лев Бородулин Фото опубликовано @borodulincollection

Лев Бородулин был мастером спортивной фотографии. За долгие годы работы ему удалось запечатлеть практически все виды спорта. Он путешествовал по миру и снимал самые значимые спортивные мероприятия, в том числе международные.

Фотограф родился в 1923 году в Москве. В 17 лет он поступил на художественное отделение Московского полиграфического института, но через год ушел на фронт. В ходе боевых действий Бородулин был дважды серьезно ранен. После войны получил награды «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина» и продолжил свое образование в институте.

В 1950 году фоторепортер стал сотрудником журнала «Огонек». В 1964 году английское издание Photography Year Book назвало его «звездой» мировой фотографии. Спустя три года японская газета «Асахи» признала Бородулина лучшим фотографом года. В 1971 году в Мюнхене его наградили золотой олимпийской медалью за достижения в области спортивной фотографии.

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