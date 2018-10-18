Умер прозванный «Оком Стамбула» фотограф

Турецкий фотожурналист Ара Гюлер скончался в реанимации после сердечного приступа. Об этом в четверг, 18 октября, сообщила газета Daily Sabah.

Гюлеру было 90 лет. Перед смертью он страдал почечной недостаточностью. Последние годы фотограф рассказывал про невыносимость своей жизни и жаловался, что диализ «делает его притупленным».

Ара Гюлер начал свою карьеру в 1950 году. Он работал в крупных турецких и международных изданиях, а в 1961-м был представлен одним из самых влиятельных агентств фотографии «Магнум».

Фотографу дали прозвище Око Стамбула — он увлекался съемкой повседневной жизни города. Гюлер видел свою работу так: «фотографией вы запечатлеваете историю, вы останавливаете ее с помощью техники». Он также стал первым турком, получившим членство в Американском обществе медиафотографов.