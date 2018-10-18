Культура
 
Последние новости
Глава Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка
Парень с раздробленным тазом захотел найти себе пару и стал звездой
Опровергнут общеизвестный факт о гибели Помпей
Немецкие спецслужбы предотвратили теракт ИГ
Российский клуб лишили еврокубков
Луи Си Кей раскрыл многомиллионные потери от мастурбации перед женщинами
«Реал» нашел замену проигравшему ЦСКА тренеру
Бабушка и соседи рассказали о странностях и агрессии керченского стрелка
Число жертв бойни в колледже Керчи выросло до 21
Объявлено окончание криптовалютной лихорадки
Новости партнеров

Умер прозванный «Оком Стамбула» фотограф

Перейти в «Мою Ленту»
Ара Гюлер

Турецкий фотожурналист Ара Гюлер скончался в реанимации после сердечного приступа. Об этом в четверг, 18 октября, сообщила газета Daily Sabah.

Гюлеру было 90 лет. Перед смертью он страдал почечной недостаточностью. Последние годы фотограф рассказывал про невыносимость своей жизни и жаловался, что диализ «делает его притупленным».

Ара Гюлер начал свою карьеру в 1950 году. Он работал в крупных турецких и международных изданиях, а в 1961-м был представлен одним из самых влиятельных агентств фотографии «Магнум».

Фотографу дали прозвище Око Стамбула — он увлекался съемкой повседневной жизни города. Гюлер видел свою работу так: «фотографией вы запечатлеваете историю, вы останавливаете ее с помощью техники». Он также стал первым турком, получившим членство в Американском обществе медиафотографов.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Legendary Turkish photographer Ara Güler loses battle for life at 90
Умер заснявший убийцу сотен тысяч японцев фотограф
В Париже умер британский фотограф Дэвид Гамильтон
Умер первый фотограф Элвиса Пресли
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Обманутый вдовец, неравный брак и трудные подростки

К чему приводят сложные жизненные ситуации
10:22Сегодня

Расследующего дело Вайнштейна детектива заподозрили в манипуляции жертвой

12:02Сегодня

Луи Си Кей раскрыл многомиллионные потери от мастурбации перед женщинами

16:1117 октября

Омскому аэропорту имени Егора Летова придумали звучный слоган

Культура14:3917 октября
Группа Кровосток

Читка по понятиям

Чем берут публику лидеры гангста-рэпа в России
14:2117 октября

Франсуа Клюзе раскритиковал рейтинг 16+ для «Как прогулять школу с пользой»

08:20Сегодня

Бэнкси пожаловался на сломавшийся измельчитель в картине «Девочка с шаром»

14:2617 октября

Раскрыты подробности о состоянии Эдуарда Лимонова

Культура00:0917 октября

«Это трип по подсознанию черной Америки»

Автор самого необычного сериала года о противостоянии шовинизму авангардом
12:4517 октября

Леди Гага выйдет замуж за менеджера

17:0017 октября

Монеточке поставили диагноз

11:2617 октября

Появились подробности избиения солистки «Маши и медведей»

Россия
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом, он был резок и радикален. Но это не Гитлер
Число жертв бойни в колледже Керчи выросло до 21
Глава Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
Все материалы
Мир
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Названы доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в третью мировую
Канадцы обрушили продающие марихуану сайты в первый день ее легализации
ЕС усилится в Африке из-за России
Самолет жены Трампа задымился
Гватемала пала перед караваном мигрантов
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Саакашвили ответил на обвинения в причастности к убийству Патаркацишвили
Украинцы расхотели слышать украинский язык на телевидении
Среди украинских раскольников случился раскол
Таджики обомлели от культа личности президента Туркмении
Все материалы
Экономика
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Развенчан миф о взрывном росте экономики Трампа
Объявлено окончание криптовалютной лихорадки
Трамп захотел выйти из еще одного союза
Акцизы на бензин раздумали замораживать
Все материалы
Силовые структуры
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Теракт в Крыму
18 человек погибли и пятьдесят ранено во время взрыва
«Убивали всех, кого могли найти»
Очевидцы — о теракте в Крыму
Москвич попытался продать на Украину запчасти от истребителей и попался
Росгвардия возьмет под охрану школы и детсады Керчи
Взрыв в Керчи попал на видео
Напавший на колледж в Керчи оказался отличником
Все материалы
Наука и техника
Корнелис де Валь «После одного из сражений Тридцатилетней войны»«Ужас, грязь и хаос утянули Европу на дно»
Эта война перевернула мир. Россия тоже не осталась в стороне
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Названа причина аварии «Союза»
Опровергнут общеизвестный факт о гибели Помпей
Выявлены первые последствия начинающейся глобальной катастрофы
Разбившийся украинский Су-27 оказался непригоден для полетов
Все материалы
Спорт
Как завещал Конор
Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером
«Реал» нашел замену проигравшему ЦСКА тренеру
Загитова уступила звание спортсменки года американской паралимпийке
UFC официально отстранил напавшего на Макгрегора российского бойца
Афганского бойца ММА порезали и лишили шанса подраться в России
Арсен Венгер вернется в футбол
Побивший Головкина боксер подписал самый дорогой контракт в истории спорта
Все материалы
Культура
Обманутый вдовец, неравный брак и трудные подростки
К чему приводят сложные жизненные ситуации
Группа КровостокЧитка по понятиям
Чем берут публику лидеры гангста-рэпа в России
«Это трип по подсознанию черной Америки»
Автор самого необычного сериала года о противостоянии шовинизму авангардом
Расследующего дело Вайнштейна детектива заподозрили в манипуляции жертвой
Луи Си Кей раскрыл многомиллионные потери от мастурбации перед женщинами
Омскому аэропорту имени Егора Летова придумали звучный слоган
Бэнкси пожаловался на сломавшийся измельчитель в картине «Девочка с шаром»
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Опубликована последняя статья обезглавленного арабского журналиста
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Бузова объявила о расставании с алчным женихом
Ведущий поиздевался над молодыми отцами и получил пирогом в лицо
Дуров нашел повод упрекнуть WhatsApp
«Самая счастливая в мире собака» насмешила пользователей сети
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Выбрана лучшая одежда для перелета
Джеймса Бонда подняли на смех за женский аксессуар
Найден способ выглядеть выше без каблуков
Виктория Боня снялась топлес ради бизнеса
Все материалы
Путешествия
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века
Россиянка погибла в Грузии на экскурсии
Россиянин устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Москву
Найдена самая красивая стюардесса в мире
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Любительница лотерей тайком покупала билеты и обогатилась дважды
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Посетитель зоопарка обронил очки в вольер с тигром и полез их доставать
Таксист выбросил спящую пассажирку на обочину и заработал на ней тысячу долларов
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Китаец застрял в унитазе в попытке поймать упущенный ужин
Все материалы
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Американский ответ «Супергелику»
6 причин, почему Hennessey Goliath 6x6 круче Mercedes-Benz G63 AMG 6x6
Выставлен на продажу новый Mitsubishi Lancer Evolution из 2015 года
Дебютировало кросс-купе Skoda Kodiaq GT
Новую Mazda3 показали на видео
Все материалы
Дом
Из воздуха
В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Остров силы
Жилье тут дорожает быстрее, чем где-либо. Но россиян это не смущает
Китайцы устроили погромы в офисах застройщиков из-за скидок на жилье
Покупателей жилья в Москве оставили без скидок
В Москве подорожало жилье повышенной комфортности
Безработную москвичку обворовали на 21 миллион рублей
Все материалы