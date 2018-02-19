Умер заснявший убийцу сотен тысяч японцев фотограф

Американский фотограф Макс Десфор скончался в США. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 19 февраля.

Десфору было 104 года. Он умер в штате Мэриленд. О смерти агентству рассказал его сын Барри.

Фотограф известен благодаря снимкам времен Второй мировой войны, портретами Махатмы Ганди и фотографиями Корейской войны.

— greenami & da silva (@greenami1) 23 февраля 2016, 14:40

Десфор — автор знаменитого фото, на котором запечатлен экипаж стратегического бомбардировщика Boeing B-29 Superfortress, известного как Enola Gay, после того, как самолет сбросил бомбу на японский город Хиросима в августе 1945 года. Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек, а от отложенных эффектов, по разным оценкам, превысило 200 тысяч человек.

Американец также снял корейских беженцев, спасающихся через разрушенный мост. За серию фотографий о Корейской войне Десфор получил Пулитцеровскую премию.