Умерла легенда американской журналистики

Умер американский телевизионный комментатор Ли Леонард (Lee Leonard), в 1979 году давший старт телеканалу ESPN, который впоследствии стал одним из крупнейших в мире спортивных каналов. О смерти сообщает The New York Times.

Леонарду было 89 лет. Он умер в воскресенье, 16 декабря, в своем доме в городе Саут-Ориндж, штат Нью-Джерси. Его смерть подтвердила жена Келли Бишоп.

К моменту запуска ESPN Леонард уже считался ветераном спортивных трансляций. Совладельцы только открывавшегося канала попросили его посодействовать в запуске ресурса и провести первый эфир. «Если вы [спортивный] фанат, то, что вы увидите в следующие минуты, часы и последующие дни, может убедить вас в том, что вы попали в спортивный рай», — произнес ведущий 7 сентября 1979 года.

Леонард проработал в ESPN около полугода, после чего ушел, разочарованный тем, что канал сосредоточился исключительно на спорте и не давал ему освещать околоспортивные темы на грани шоу-бизнеса. Он говорил, что устал от спорта, поэтому с радостью принял предложение Теда Тернера, запускавшего в 1980 году CNN и предложившего Леонарду вести собственное развлекательное шоу.

После CNN Леонард обучал руководителей компаний давать интервью СМИ, а также вел новости и ток-шоу для кабельной сети Нью-Джерси News 12. В середине 1980-х журналист выпустил роман «Я скучаю по тебе, когда ты здесь».

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