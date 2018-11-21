Скончалась журналистка и сооснователь «Новой газеты»

В Москве скончалась сооснователь и сотрудник издания «Новая газета» Зоя Ерошок. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам друга и коллеги журналистки Евгения Бунимовича, женщина уже давно страдала от тяжелой болезни.

«Мы потеряли замечательного друга, прекрасного товарища, потрясающего человека, настоящего профессионала с большой буквы», — выразил скорбь Бунимович.

Остальные коллеги Ерошок из «Новой газеты» простились с журналисткой на страницах издания.

«Невероятная. Неповторимая. Наша драгоценность. Кому безмерно повезло стать героем ее таланта, сегодня плачут. Кому повезло стать героем ее любви — не могут дышать. Больно очень», — написала редактор отдела спецпроектов Елена Милашина.

Журналистку похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание состоится 23 ноября в 10:40 в Большом зале прощания.

Зоя Ерошок окончила факультет журналистики МГУ. После учебы она шесть лет работала в краевой молодежной газете «Комсомолец Кубани», а следующие 10 лет публиковалась в «Комсомольской правде». В 1993 году журналистка вместе с другими единомышленниками открыла собственное СМИ — «Новую ежедневную газету».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!