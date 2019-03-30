Умер журналист Максим Ковальский

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Ему было 54 года. Последний год он боролся с онкологическим заболеванием.

Ковальский возглавлял приложение «Коммерсанта» с 1999 по 2011 годы. Он лишился поста после публикации во «Власти» фотографии испорченного избирательного бюллетеня, поверх которого было написано матерное ругательство в адрес кандидата.

В конце декабря 2018 года сообщалось о смерти в Риме корреспондента ТАСС Алексея Букалова. Он возглавлял представительство российского новостного агентства в Италии и Ватикане и более 20 лет сопровождал понтификов в поездках по миру.

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