Умер показавший войну в Афганистане советский журналист

Cоветский и российский журналист Михаил Лещинский скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Союза журналистов России Яна Радзевича.

«Сегодня ночью скончался Михаил Борисович Лещинский — один из самых известных советских военных корреспондентов, тележурналист. Его глазами мы видели войну в Афганистане. Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляли равнодушным», — сообщил Радзевич.

Он также отметил, что Лещинский в своей работе неизменно создавал «эффект присутствия» на месте событий тех, кто смотрел его репортажи.

Лещинский работал в Гостелерадио СССР, где вел программу «Служу Советскому Союзу», на протяжении четырех лет являлся корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане. В 1992-1994 годах возглавлял военный отдел РГТРК «Останкино», позднее вел еженедельную программу «Полигон».

Он также выпустил сотни репортажей по ключевым политическим событиям, стал автором десятков циклов передач и создал несколько документальных фильмов.