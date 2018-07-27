Умер высоко оцененный Солженицыным и Евтушенко журналист

Умер журналист и писатель Виталий Шенталинский, сообщает правозащитная организация «Мемориал» на своем сайте. Ему было 78 лет.

«Мемориал» отмечает, что Шенталинский внес большой вклад в российскую культуру, в годы Перестройки создав и возглавив комиссию по творческому наследию репрессированных писателей.

«Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Да и о судьбах многих мы так и не узнали бы без его подвижнического труда, который он продолжал — подчас почти в одиночку», — подчеркивают правозащитники.

Шенталинский окончил Арктическое морское училище в Ленинграде и факультет журналистики МГУ, зимовал на полярной станции острова Врангеля, участвовал в пяти высокоширотных экспедициях. После учебы работал в журналистике: был специальным корреспондентом журнала «Вокруг света», писал для журнала «Огонек», был редактором на ТВ, радио и телевидении. При участии Шенталинсикого сняты документальные фильмы «Секретная жизнь Советского Союза», «КГБ и гласность», «Рукописи не горят», «На фоне Пушкина. 1937».

Журналист стал автором серии книг «Трагедия культуры». Его книгу «Рабы свободы» о судьбе писателей, подвергшихся репрессиям, основанную на материалах из архивов КГБ, одобрительно оценили Александр Солженицын, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко и Лидия Чуковская.

