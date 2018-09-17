Умер писатель и журналист Александр Раков, сообщается на сайте петербургского отделения союза писателей России.

«17 сентября на 71-м году жизни скончался знаменитый русский писатель, автор более двух десятков книг прозы, главный редактор известной и любимой в России газеты "Православный Санкт-Петербург", которая издается более 25 лет», — говорится в сообщении. Дата и место похорон пока не сообщается.

Ракова называли основоположником литературного жанра «былинки». В последние годы он много внимания уделял популяризации современной русской литературы. Собственный дачный участок на берегу Ладожского озера он превратил в музей, посвященный современной литературной жизни. В петербургском Доме писателей «Домик творчества» Ракова называют его любимым детищем последних лет.

Раков окончил русское отделение филфака Ленинградского государственного университета. Он специализировался на раннем творчестве Достоевского. В 1990-х годах он руководил различными изданиями, тяготеющими к православию, — был главредом газет «Православный Санкт-Петербург», «Соборная весть», «Горница», «Правило веры», «Чадушки». Он также выпустил 12 православных книг и поэтическую антологию «Поэзию любят красивые люди».

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