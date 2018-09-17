Умер тележурналист Андрей Мурашов

В Томске скончался телевизионный журналист Андрей Мурашов. Об этом сообщает издание «Томск.ру» в Facebook. Ему был 51 год.

По данным издания, за неделю до смерти Мурашов был госпитализирован в критическом состоянии. О диагнозе не сообщается.

Последние годы журналист работал в телекомпании «Томское время». До этого в течение 22 лет вел программы на канала «ТВ2», вплоть до закрытия канала в 2015 году, которое менеджмент канала связывал с политикой. В разное время Мурашов был ведущим передач «Час Пик», «Успеваем», «Своя колокольня», «Толк-шоу», а также автором документальных фильмов и специальных репортажей. Он также вел последний эфир «ТВ2» 8 февраля 2015 года перед тем, как вещание телеканала отключили.

На сайте «ТВ2», который в настоящее время работает как информационное агентство, объявлен сбор средств на организацию похорон журналиста.

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