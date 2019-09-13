Невеста захотела надеть парик на больную раком подругу и разъярила пользователей

На Reddit стала вирусной история больной раком подружки невесты о том, как невеста попросила ее прийти на свадьбу в парике. Ее опубликовал юзер с ником Gutsandhoney, уточнивший, что он наткнулся на эту историю в Facebook и решил поделиться ею с пользователями Reddit.

Героиня вирусной публикации объяснила, что с тех пор как у нее диагностировали рак, она лишилась всех волос, включая ресницы и брови. По ее словам, невеста несколько раз говорила о своем желании видеть лучшую подругу на торжестве не лысой, а в парике. Кроме того, невеста сказала подруге, что макияж перед свадьбой обойдется ей дороже, чем остальным, так как визажисту придется потратить на нее больше усилий.

Девушка призналась, что не хочет выполнять просьбу невесты. «Обычно я просто хожу лысой и горжусь этим, а покупка парика невыгодна для меня ни с финансовой, ни с практической точки зрения», — пояснила она. В заключение своей публикации подружка невесты написала, что чувствует себя так, будто ее «наказывают за то, что у нее рак».

Многие пользователи сети возмутились таким поведением невесты. «Она тебе не друг. Я бы вообще не пошла на свадьбу, потому что незачем терпеть такое унижение», — выразил свое мнение о ситуации один из юзеров. «Купи швабру, отсоедини ручку, а оставшееся надень себе на голову. Так и приди с гордым видом», — посоветовал другой.

Некоторые пожаловались, что им стало физически плохо от прочтения этой истории. «Мне стало дурно от этого поста», — призналась BrittanyBeauty. «Меня эта история разозлила, да так, что у меня давление повысилось», — написал 14to66to101.

Ранее мужчина подвергся критике в сети после того, как обошелся на торжестве без фотографий жены. По задумке, и у жениха, и у невесты было по фотоаппарату во время свадьбы, и каждый из них подошел к съемке празднества по-разному.

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