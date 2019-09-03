Парень сэкономил на обручальном кольце ради телевизора и нашел поддержку в сети

Пользователь Reddit под ником SomeLlamasInPyjamas рассказал, что купил своей девушке дешевое обручальное кольцо и спросил у подписчиков совета, правильно ли он поступил. Те поддержали его выбор.

По словам автора, он выбрал кольцо, которое наверняка понравится возлюбленной. Девушка обычно не носит их и не любит бриллианты, предпочитая в основном украшения зеленого или золотого цвета. Он нашел для нее золотое кольцо с изумрудом, окруженным маленькими бриллиантами. Он уточнил, что драгоценность удовлетворяет всем запросам будущей невесты.

Однако кольцо оказалось дешевым: изначально оно стоило 300 фунтов (24 тысячи рублей), но позднее цена снизилась до 180 (14 тысяч рублей). Сестра автора, узнав об этом, раскритиковала его и унизительно обозвала, заметив, что друзья засмеют девушку за такое кольцо. «Они увидят, что оно дешевое, и ей будет стыдно», — передал он слова родственницы.

Мужчина заметил, что мог купить кольцо подороже, но не видит в этом смысла. Однако позднее вспомнил, что хочет купить новый телевизор за 250 фунтов (20 тысяч рублей) и устыдился тому, что готов сэкономить на кольце для любимой. Именно поэтому он решил спросить совета в сети.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что старания мужчины, выбравшего украшение, которое точно понравится возлюбленной, дорогого стоят. «Ты выбрал что-то, что, как ты думаешь, ей понравится, и это оказалось дешевым», — объяснили они случайность.

Многие заявляли, что стоимость украшения ничего не значит, если люди любят друг друга и хотят быть вместе. «Ее не заботит кольцо, она просто хочет выйти за тебя замуж», — объясняли они. Некоторые рассказывали свои истории: часть юзеров признались, что их обручальные кольца почти ничего не стоили, но им был важен серьезный шаг со стороны любимого человека.

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