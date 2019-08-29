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Парень решил сдать друга властям за большие деньги и нашел поддержку в сети

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Пользователь Reddit с ником Towelbosrop попросил совета у сообщества — он вознамерился сдать бывшего друга, находящегося в розыске, властям за вознаграждение.

По словам юзера, этот человек был его другом в школе до старших классов. «Он тогда попал в не ту компанию и оказался в воспитательной колонии», — пояснил Towelbosrop. Сам пользователь за эти годы стал учителем.

Спустя десять лет он узнал в одном из коллег отца бывшего друга. Тот рассказал, что его сын сумел завязать с криминальным прошлым и работает шеф-поваром. «Я погуглил и узнал, что его разыскивает управление по борьбе с наркотиками», — рассказал юзер. За информацию о нем готовы заплатить 30 тысяч долларов (около двух миллионов рублей). Towelbosrop обсудил ситуацию с адвокатом и узнал, что «может сдать парня, и тот никогда об этом не узнает».

Пользователь аргументировал свое желание тем, что ему не помешали бы эти деньги, к тому же друг детства действительно является преступником. Он выразил уверенность, что в обратной ситуации бывший друг без промедления сдал бы его.

В комментариях многие с пониманием отнеслись к ситуации. Они отметили, что действия Towelbosrop нельзя считать правильными, но в них есть резон. «Это 100 процентов поступок придурка. Но 30 тысяч — это 30 тысяч. Я бы пошел на это», — объяснил один из пользователей. Но были и те, кто посоветовал так не поступать. Юзер postalgrip подчеркнул, что после такого он вряд ли сможет общаться с отцом бывшего друга.

Ранее в августе пользователи Reddit поделились мыслями о том, какие действия друга сигнализируют о том, что их отношения нельзя назвать настоящей дружбой.

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