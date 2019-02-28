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Дружба пакистанца и индийца на фоне вражды их стран растрогала соцсети

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Дружба индийца и пакистанца из Дубая, которые признались в отсутствии ненависти к друг к другу, восхитила пользователей сети. Фотографию с довольными приятелями из Пакистана и Индии опубликовали на Reddit.

Два друга держали листок бумаги, на котором было написано, что таких людей, как они, много. Пользователи похвалили мужчин и посчитали, что «хорошее инопланетное вторжение» могло бы объединить людей еще сильнее. «Правда ли, что пакистанцы трясут своей головой, обозначая “нет”, но имеют в виду “да”?» — воспользовался возможностью и задал вопрос юзер с ником StringSurfer1. Автор публикации siiidharth подтвердил это, добавив, что жители Пакистана и Индии похожи и во многих других аспектах.

Другой комментатор с ником Krynorg обвинил в разделении народов Индии, Пакистана и Бангладеш политиков, которые пришли к власти после обретения странами независимости от Великобритании. Некоторые пользователи переключились с обсуждения проблем двух стран на обмен мнениями по поводу индийского чая.

В феврале на Reddit пользователи возмутились поведением женщины, которая пожаловалась на свадебное кольцо от своего парня. Ее расстроило то, что бойфренд предложил ей кольцо своей матери. Женщину осудили за то, что она не приняла самый дорогой для ее возлюбленного подарок.

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