Одна деталь на фото блогера позволила уличить его во лжи

Подписчики известного блогера и интернет-тролля Джейкоба Воля (Jacob Wohl) уличили его в обмане, заметив одинаковую деталь на двух фото, сделанных якобы в двух разных странах. Пост со сравнением двух снимков стал вирусным на Reddit.

Одно из фото было опубликовано Волем в Instagram 15 августа. Блогер указал, что оно было сделано в Тель-Авиве (Израиль). Он также подписал снимок цитатой израильского политического деятеля Голды Меир (Golda Meir): «Не будь так скромен — ты еще не настолько велик».

Спустя две недели Воль опубликовал снимок, сделанный якобы в Минске (Белоруссия). Его он подписал цитатой индийского актера Джима Сарбха (Jim Sarbh): «В интересной жизни всегда есть место соблазну, уверенности, амбициям и опасности».

Внимательные подписчики заметили, что на обоих фото Воль сидит на фоне одного и того же забора. Большинство юзеров соцсетей решили, что Воль сделал это намеренно. Такая выходка тролля их позабавила. «Он, наверное, во дворе у мамы», — иронизировал один из пользователей. «Скорее всего, он носит этот забор с собой, куда бы ни поехал», — в шутку предполагал другой.

Ранее пользователи соцсетей смогли раскрыть обман блогерши благодаря тому, что заметили одинаковые облака на многих ее фотографиях якобы из разных мест.

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