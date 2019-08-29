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Одна деталь на фото раскрыла обман блогерши

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Подписчики блогерши по имени Тупи Саравиа (Tupi Saravia) обвинили ее в редактуре фото в Instagram. На нескольких снимках девушки они обнаружили одинаковую деталь.

Пользователь Twitter под ником SantiLishi первым заметил, что на фотографиях девушки облака имеют совершенно одинаковую форму. Юзер MattNavarra также изучил ее Instagram-аккаунт. В сумме было найдено не менее шести разных снимков, на которых облака казались идентичными.

Саравиа признала, что использовала фотошоп. По ее словам, для этого нужно приложение Quickshot. «Я всегда открыто говорила своим фолловерам об этом», — добавила она.

Блогерша пояснила, что даже проводила трансляцию, на которой показала, как редактирует свои снимки. «Не могу поверить, как высоко забрались мои облака», — в шутку заметила девушка по поводу внимания со стороны пользователей соцсетей.

В комментариях многие отметили, что разочарованы тем, как реальный мир все больше представляют на снимках в интернете только после обращения к фоторедакторам. «Я становлюсь все более циничным в отношении инфлюенсеров в онлайне. Мне кажется, это мыльный пузырь, который со временем лопнет», — написал Simon_Murdoch.

Ранее Instagram-блогеры придумали способ улучшить снимки без использования каких-либо редакторов изображений. Они стали добавлять на снимки изображения водоемов, прикладывая к камере зеркало.

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