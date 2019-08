Кичащуюся полнотой звезду реалити-шоу уличили в «стройнящем» фотошопе

Звезду британских реалити-шоу Джемму Коллинз (Gemma Collins) уличили в редактуре фотографий. Как сообщает The Sun, телезвезда регулярно с гордостью сообщает, что у нее нестандартная фигура.

38-летняя Коллинз сделала публикацию в Instagram, посвященную победе ее подкаста в местном рейтинге. Большинство поклонников восторженно поздравили ее, однако некоторые заметили на фото следы редактуры.

«Этот снимок отфотошоплен, и вам не стоит выставлять себя фальшивкой. Вы скорректировали большую часть своего тела слева. И это неправильно. Будьте той, кем вы на самом деле являетесь. И не публикуйте фотографии, на которых вы ненастоящая!» — написала одна из пользовательниц.

Другие также отметили, что Коллинз выступает за реальное изображение женщин в массовой культуре, однако сама применила фоторедактор. «Это не позитивный посыл! Мне грустно видеть такое, потому что я считаю тебя прекрасной», — подчеркнула одна из комментаторш. Раньше Коллинз упоминала, что похудела в последнее время из-за приступа гастроэнтерита. На критику этого снимка она пока не отреагировала.

Ранее в августе Джемма Коллинз похвасталась своим богатством, которое позволило ей каждый день надевать новую пару трусов и переехать в шикарный лондонский район Найтсбридж.

Коллинз участвовала в передачах The Only Way Is Essex (про жителей Эссекса, пригорода Лондона), Big Brother («Большой брат»), Dancing on Ice («Танцы на льду»). Позднее у нее появилось собственное шоу Gemma Collins: Diva Forever на женском телеканале ITVBe, а также подкаст-шоу The Gemma Collins Podcast.

