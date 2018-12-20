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Блогер похвасталась фотографиями из поездки и прослыла лгуньей

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Джанна Олссон

Блогер из Швеции Джоанна Олссон (Johanna Olsson) подверглась травле из-за фотоотчета о поездке в Париж. Подписчики заметили, что на всех снимках в Instagram изображение девушки «приклеено» поверх пейзажей. На продолжающийся несколько недель скандал обратил внимание таблоид Mirror.

Внимание поклонников Олссон привлекли два неестественных снимка. На одном из них ноги девушки не касаются земли, на другом ее лицо обрамлено белым контуром.

🍁 fall leafs in Paris! Love this city this time of year!! I’m wearing jacket from @prettylittlething advertisement

Фото опубликовано @johannaeolsson

Подписчики засмеяли блогера и назвали ее бесталанной лгуньей. «Мой кот лучше работает в фотошопе», — пошутил один из комментаторов. Девушка длительное время отрицала, что редактировала снимки. Этим она вызвала еще большее осуждение.

На скандал с участием Олссон обратили внимание несколько крупных шведских изданий. Под давлением общественного осуждения девушка призналась, что редактировала фото. По ее словам, в реальности снимки оказались некачественными, поэтому она «приклеила» свое изображение поверх хороших кадров.

«Я признаю, что это были не самые лучшие мои работы в фотошопе», — сообщила Олссон, добавив, что не намерена удалять неудачные кадры. По ее словам, она получает множество предложений от местных телеканалов, которые хотят поговорить с ней о «поддельном путешествии».

Олссон является популярным трэвел-блогером. На ее Instargam подписано более полумиллиона человек.

Ранее блогер Сара Шакил (Sara Shakeel) опубликовала в Instagram снимок самолета, усыпанного бриллиантами. Драгоценные камни на обшивке «Боинга» компании Emirates посеяли раздор среди ее подписчиков. Многие из них не поняли, что бриллианты были нарисованы в графическом редакторе.

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