Усыпанный бриллиантами самолет посеял раздор в сети

Блогер Сара Шакил (Sara Shakeel) опубликовала в Instagram фотографию пассажирского самолета, усыпанного бриллиантами. Драгоценные камни на обшивке «Боинга» компании Emirates посеяли раздор среди ее подписчиков.

В своем посте Шакил рассказала, что собирается лететь в Милан, чтобы ознакомиться с итальянской культурой.

В тот же день авиакомпания Emirates разместила снимок на своей официальной странице в Twitter. «Представляем наш Emirates Bling 777. Изображение сделано Сарой Шакил», — говорилось в подписи к фото.

Многие пользователи сети назвали бриллиантовый самолет ненужной роскошью. «Извините, но думаю, что миру нужно что-то другое, а не это дикое шоу от Emirates. Может быть, лучше было помочь этими деньгами людям во всем мире», — негодовали они.

Некоторые юзеры объясняли им, что драгоценные камни были нарисованы в фотошопе. «Это технически невозможно. Тогда у самолета появится дополнительный вес и возникнут серьезные проблемы с безопасностью», — отвечали они.

Спор продолжился, подписчики завалили Шакил вопросами. Через несколько дней она опубликовала еще один пост с самолетом. «Перед взлетом я сделала еще одну фотографию, чтобы вы, ребята, знали, что он настоящий», — подписала она снимок. Шакил добавила, что заказала себе такой борт из любви к путешествиям.

После этой публикации комментаторы поняли, что Шакил виртуозно обработала снимок в графическом редакторе. «Это прекраснейший фотошоп», — писали они.

Ранее Шакил прославилась рисованием блестками на собственной коже. Она «оклеила» растяжки на своих бедрах и животе блестками в фотошопе. Так художница попыталась доказать, что они не являются недостатком.

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