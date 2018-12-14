Украинская судья показала «фигу» и стала звездой интернета

Украинский правозащитник Сергей Наумович опубликовал в Facebook фотографию украинской судьи Ларисы Щербань, где та показывает «фигу» во время судебного заседания. Пользователи сети осудили поведение женщины и разразились шутками по воду ее жеста.

Наумович назвал снимок фотографией дня «или даже месяца». «Нет, не фейк, нет, не фотошоп, нет, не постановочный снимок», — уточнил он.

Инцидент произошел во время заседания по делу против украинца, обвиняемого в изготовлении или сбыте запрещенных средств. Судья Ореховского районного суда Запорожской области Щербань адресовала свой жест адвокату Сергею Галчанскому.

Пост собрал более тысячи реакций. Подписчики Наумовича пришли в ужас от поведения судьи. Они назвали изображение настоящим лицом украинского правосудия. «Ну, наконец-то внешняя форма и внутренняя суть украинского правосудия органично слились воедино», — иронически заметил один из комментаторов.

Некоторые юзеры посчитали жест проявлением честности со стороны судьи. По их мнению, так женщина четко дала понять свое отношение к происходящему в зале суда. Часть подписчиков предложили поместить фото Щербань на герб министерства юстиции.

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