Майские указы Путина и Черномырдин помогли россиянам описать первый секс

Пользователи Twitter запустили шуточный флешмоб, предложив подписчикам описать свой первый сексуальный опыт с помощью цитат известных людей или мемов. На шутки юзеров обратил внимание портал TJournal.

Поводом стал известный тред, где люди пытались охарактеризовать свой первый секс с помощью названий фильмов. Некоторые юзеры решили изменить вопрос и предложили своим подписчикам другие формы выражения: к примеру, цитаты из текстов рэперов или речей политиков.

— РБ головного мозга (@belamova) 28 ноября 2018, 21:34

Чаще всего подписчики использовали для шуточного описания секса цитаты политических деятелей. Наибольшей популярностью пользовались фразы, приписываемые президенту Владимиру Путину: «Времени для раскачки нет» и «Возможность для самореализации и раскрытия таланта каждого».

— эрос и свиноводство (@last_not_least) 28 ноября 2018, 15:53

Некоторые пользователи усложнили задачу: их подписчики могли использовать для описания только названия комедийных сериалов или мемы.

— зигуля твøей мамуле (@Edinorog_Frenk) 28 ноября 2018, 17:41

Один из юзеров предложил для описания потери девственности строчки из известных эпосов.

Ранее пользователи Twitter запустили флешмоб «он не твой человек». Его участники перечисляли признаки неподходящих партнеров. Некоторые юзеры также обратили его в шутку.

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